Kasalang Angel Locsin at Neil Arce, tuloy na tuloy ngayong 2021

MAYNILA -- Tuloy na tuloy ngayong 2021 ang kasal ng aktres na si Angel Locsin sa fiancé nitong si Neil Arce.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Lunes, nagbahagi ang dalawa ng ilang detalye sa kanilang inaabangang kasal.

"Of course, there's the threat of the new strain nga, hindi ba? Tapos may mga protocol tayo na dapat sundin para safe po ang lahat. 'Yon lang ang inaayos," ani Locsin na inamin ang matinding epekto ng pandemya sa plano nilang kasal na dapat ay naganap nitong nakaraang Nobyembre 8, 2020.

"Actually medyo hassle, kasi bago pa lang ang pandemic ay plantsado na lahat. Alam na namin 'yung gusto namin pareho. Tapos noong nagkaroon ng pandemic, lahat 'yon kailangan burahin naming lahat," ani Locsin.

Para kay Arce, nais niya lang na maibigay ang kasal na pangarap ni Locsin.

"Nag-usap din kami ano ba ang gusto nating wedding? Since we've been friends for a long time, gusto lang talaga namin ay masaya lang ang lahat ng tao, hindi 'yung ilang na ilang kang gumalaw. Sabi ko 'di siya nag-prom, 'di siya nag-debut, 'yung mga ganoong bagay. Sana lang ay makuha niya ang wedding na gusto niya," ani Arce na isand prodyuser.

"Hindi pa namin ma-announce, kasi hindi pa namin nasasabi sa pamilya namin at saka mga guest namin kung ano ang plano talaga," ani Locsin.

Aminado ang dalawa na napag-uusapan na rin nila ang pagkakaroon ng anak at kung ilan ang gusto nila.

"Pareho kami na hindi ma-big family type. So maybe one or two," ani Arce na sinang-ayunan naman ni Locsin.

"Basta kung ano ang ibigay ni Lord. Ayaw naming ma-pressure. Sana one or two lang kasi mahirap ang buhay, mahirap mag-alaga," dagdag ng aktres.



Matatandaang Hunyo 2019 nang ibunyag ni Locsin na engaged na siya kay Arce matapos ang higit isang taon nilang relasyon.



Sa ngayon, maliban sa vlogging, magkasama rin sa programang "Iba 'Yan" sina Locsin at Arce.

Si Arce ang tumatayong direktor ni Locsin sa nasabing public service program.

Ipinapalabas ang "Iba 'Yan! tuwing Linggo, 6:30 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWant TFC at A2Z Channel 11.

