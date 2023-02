Darren Espanto nakisaya sa 'Everybody, Sing!'

Mula sa Kapamilya Online Live

MAYNILA – Binisita ng Kapamilya singer na si Darren Espanto ang community singing game show na “Everybody, Sing!” nitong Sabado.

Si Espanto mismo ang umawit sa dalawang segment ng palabas na kinatampukan ng songbayanan ng mga dentista.

Inawit ng singer ang kaniyang hit songs na “Dying Inside” para sa “The Choosing One” at “In Love Ako Sayo” sa “Ayusing Mo” segment.

Samantala, nag-uwi naman ng P70,000 sa jackpot round ang 50 dentista matapos ang pitong tamang sagot sa 10 pinahulaang kanta.

Kung nahulaan nang tama ang 10 awitin sa loob ng naipong 87 segundo, P1 milyon sana ang makukuha ng mga kalahok.

Iilang grupo pa lamang ang nagwagi ng P1,000,000 sa 2nd season ng show tulad ng beauticians, bank employees, at gas station employees.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC