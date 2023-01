‘Everybody, Sing!’: Mga magsasaka nag-uwi ng P20,000

Mula sa Kapamilya Online Live

MAYNILA – Bigong maiuwi ng mga magsasaka ang jackpot na P1 milyon sa community singing game show na “Everybody, Sing!” nitong Linggo.

Dalawa lamang sa 10 pinapahulaang awitin ang nasagot ng songbayanan ng magsasaka para sa makakuha ng P20,000 na premyo.

Tanging “Tong Tong Tong Pakitong Kitong” at “Bukas Na Lang Kita Mamahalin” ang nasagot ng 50 kalahok sa loob ng nalikom na 69 segundo.

Halos naubos ang oras ng mga ito sa panghuhula sa unang pitong kanta bago nakakuha ng tamang sagot sa ikawalong tugtog.

Iilang grupo pa lamang ang nagwagi ng P1,000,000 sa 2nd season ng show tulad ng beauticians, bank employees, at gas station employees.

