‘Everybody, Sing!’: Mga kusinero, panalo ng P50,000

Mula sa Kapamilya Onlive Live

MAYNILA – Bigong maiuwi ng songbayanan ng mga kusinero at kusinera ang jackpot na P1 milyon sa “Everybody, Sing!” nitong Sabado.

Nag-uwi ng P50,000 ang 50 kalahok sa community singing game show matapos makasagot ng lima sa jackpot round sa loob ng 96 segundo.

Watch more News on iWantTFC

Sa kabila nito, hindi nila nakuha ang P1 milyon dahil hindi nila nahulaan ang iba pang limang kanta na pinahuhulaan ng host na si Vice Ganda.

Sa ngayon, tatlong grupo pa lang ang nagwagi ng P1,000,000 sa 2nd season ng show: beauticians, bank employees, at gas station employees.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

KAUGNAY NA ULAT