MANILA -- Jane de Leon and Janella Salvador have mixed emotions as the fantasy series "Mars Ravelo's Darna" nears its finale.

Appearing on "Magandang Buhay" on Thursday, the two admitted that they will really miss working with each other and the other members of the "Darna" family.

"Mostly thankfulness 'yung nararamdaman ko kasi thankful lang ako na napasama ako sa show na ito. It was a really good run and I'm glad I met quality friends, isa na roon si Jane. Thankful lang talaga ako na naibigay sa akin ang role na ito, it's a role of a lifetime, lagi ko siyang maaalala. Siyempre mami-miss ko rin sila pero happy ako sa itinakbo namin," said Salvador, who said her friendship with De Leon will continue even after the show.

"Hindi kami taping friends," Salvador stressed.

De Leon echoed Salvador's sentiment.

"Ako marami akong mami-miss at 'yun nga thankful talaga. Siyempre nakakalungkot din. Ang maganda sa 'Darna' family nagkaroon na kami ng foundation lahat. Kasi isang taon kaming magkakasama. Since 2019 na i-announce ako bilang Darna, it's been four or magpa-five years na akong Darna. Marami kaming napagdaanan hindi lang ako kung hindi ang mga taong nasa likod ng camera at siyempre nagpapasalamat ako na nagawa namin, lahat 'yon at galing yon sa puso namin," De Leon said.

In the program, De Leon and Salvador also shared their message for each other.

"For me, huwag ka magbabago, kasi nakilala kita, minahal kita as Janella Salvador. Basta always love yourself. Kung anuman ang napag-uusapan natin at proud ako sa iyo kasi mas nag-go-grow ka na as a person at kasama mo kami sa journey mo," De Leon told Salvador.

"I appreciate that you know how to stand your ground. Alam mo kung hanggang saan ka and stuff like that. Sana alamin mo rin kung kailan ka magpapahinga. Kailangan mo rin magpahinga minsan and continue fighting for yourself because nandito lang din kami magpa-fight kami for you behind your back," Salvador said.

"Darna" will air its finale episode on Friday, February 10.

