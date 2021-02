New ‘TNT’ champion JM Yosures kinanta ang ‘Go Up’ ng SB19 sa ‘ASAP’

Watch more in iWantTFC

Nagpabilib sa “ASAP Natin ‘To” ngayong Linggo ang bagong tanghal na kampeon ng “Tawag ng Tanghalan” na si JM Yosures.

Kinanta ni Yosures ang “Go Up,” ang awiting nagpasikat sa Pinoy pop boy group na SB19.

Sa panayam matapos siyang kumanta, aminado si Yosures na hindi pa rin siya makapaniwala sa pagkakatanghal sa kaniya bilang champion ng nasabing singing contest sa It's Showtime ng ABS-CBN nitong Sabado.

“Parang hindi talaga totoo, hindi pa rin nagsi-sink in sa’kin,” kuwento ni Yosures.

Nagpasalamat naman si Yosures sa “ASAP” – na nagdiriwang din ng ika-26 anibersaryo nito – sa pag-welcome sa kaniya maging sa mga sumuporta sa kaniyang laban sa “Tawag ng Tanghalan.”

“Ang saya-saya ko po ngayon, sobra,” aniya.

Bumida rin ngayong Linggo ang ibang “ASAP” mainstay na nanalo noon sa mga TV singing competition.

Nagsama-sama sina Erik Santos mula sa “Star In A Million,” KZ Tandingan ng “The X Factor Philippines,” Jason Dy ng “The Voice,” Elha Nympha ng “The Voice Kids,” at Elaine Duran, Janine Berdin, at Noven Belleza ng “Tawag ng Tanghalan” para kantahin ang “Posible” ng Rivermaya.