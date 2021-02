‘I was a blank profile’: JM Yosures di makapaniwala sa pagkapanalo sa ‘Tawag’

Tawag ng Tanghalan Season 4 champ JM Yosures. ABS-CBN News

MAYNILA - Tinanghal na grand winner ng "Tawag ng Tanghalan" Season 4 ang industrial engineer na si JM Yosures mula Taguig City.

Dalawang batikang kontisera ang tinalo ni Yosures sa makapigil-hiningang tapatan, matapos ang kaniyang Lady Gaga medley.

"Parang hindi po totoo, kasi never ko pong pinlano na sumali sa 'Tawag ng Tanghalan'. It just happened, tapos eto ako po ay champion. Hindi po talaga ako makapaniwala,” ani Yosures.

Si Yosures ang nakakuha ng pinakamaraming text votes, at nahatak nito ang mababang score mula sa mga hurado. Naungusan niya sina Ayegee Paredes at Rachell Laylo sa Top 3.

"Aminado po ako na magagaling po silang lahat, kaya wala po akong expectations na mananalo po ako dito, dahil sila yung eksperyensyado. I was a blank profile. Wala po akong fans before, tapos ngayon ako po yung panalo," ani Yosures sa panayam sa ABS-CBN News

Graduate ng kursong Industrial Engineering si Yosures mula University of the Philippines Diliman.

Bago mag-pandemya, naghanap siya ng trabaho nang sumabay ang audition para sa "Tawag ng Tanghalan."

Ngayon, timeout muna siya sa pagiging engineer.

"Itong 'Tawag ng Tanghalan', it redirected me to something na gustong gusto ko talaga, dito ko po na-feel na buhay na buhay po ako,” ani Yosures. -- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News