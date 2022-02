Larawan mula sa Twitter account ng "Pinoy Big Brother"

MAYNILA — Umamin na ang adult housemate na si Basti Macaraan sa kanyang nararamdaman kay Rica Kriemhild, sa Sunday episode "Pinoy Big Brother".

Una nang napansin ng mga housemate ang pagtingin ni Macaraan kay Kriemhild nitong mga nakaraang araw.

Matapos payagan ni "Kuya" na yayain sa isang date ang napupusuang housemate, inawit ni Macaraan ang kantang sinulat niya para kay Kriemhild at inaming niyang crush niya ito.

"I have a crush on you talaga pero ayokong sabihin dahil alam ko na ang sagot and pagdating sa iba talo naman ako parati," ani Macaraan.

Pagbabaliktanaw ni Macaraan, bago pa man pumasok sa "Bahay Ni Kuya" ay nakilala na nito si Kriemhild at nakausap sa Instagram.

"You changed my life sa sinabi mo sa’kin kasi kahit ‘di mo ‘ko kilala nun, sinagot mo pa rin ako. May sinabi ka sa’kin na ok lang kahit ganyan ang araw mo," saad ni Macaraan.

Laking gulat ng babae sa nalaman at sinabing: "I was having a bad day too but I wanted to na kahit papaano ipa-feel sa ibang tao na it’s ok."

Ramdam man ang pagtingin, sinabi naman ni Kriemhild na hanggang kapatid lang ang pagtingin niya kay Macaraan.

"I’m so shocked, pero thank you, pero I really appreciate it kasi di ba start pa lang kayo ni Kuya Jaye ang una kong nakita," aniya.

"Alam mo naman na parang I see you and Kuya Jaye as my brothers … I’m sorry, Basti … I just wanna be honest with you talaga."

