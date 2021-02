Rita Avila, bumuwelta sa basher

MANILA -- Bumuwelta sa basher ang aktres na si Rita Avila na isa sa mga bituin ng sikat na serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin."

Nitong Huwebes sa Instagram, ipinahayag ni Avila ang sama ng loob sa isang netizen na bumatikos sa kanyang pag-arte bilang si Belen Ceñidoza sa serye.

Pero binigyang diin ni Rita na ang mas nakakasama ng loob ay ang idinamay pa ang kanyang mister na si Erick "FM" Reyes.

Si Reyes ay isa sa mga direktor ng "Ang sa Iyo ay Akin" na pinagbibidahan nina Iza Calzado at Jodi Sta. Maria.



"Itong araw na ito ay napakabigat po ng puso ko dahil may isang demonyong sumulpot. Yes, demonyo dahil ang tanging gusto lang talaga niya ay makapanakit at tapakan ang pagkatao ko. Ang ikinagalit ko, o ikinasama ng loob ko, ay ang pagdamay pa niya sa asawa ko. Pintasan na ng lahat ang karakter ko, ang pag-arte ko, huwag lang idamay ang asawa ko," ani Avila.

"Sinabi ng demonyo na 'yon na ako ang 'kulelat' sa artihan sa 'Ang sa Iyo ay Akin,' sige fine. Pero nung sinabi niya na 'di bale nandiyan naman ang asawa mo para iangat ka,' masakit na po 'yon,' ani Avila.

Sa set ng 1999 serye na "Marinella" unang nagkakilala at nagsimula ang pag-iibigan nia Avila at Reyes.

Sa haba ng pagsasama nilang mag-asawa, tatlong beses pa lang nagkasama sa iisang proyekto sina Avila at Reyes, kabilang na rito ang "Ang sa Iyo ay Akin."

"Kung anuman ang iniisip ng malisyoso diyan na kapag asawa ko, kailangan kasama ako sa cast, kapag asawa ko, dapat ganito ganyan na parang trapo ako, na wala akong napatunayan sa sarili ko, matagal na po akong artista. Sabihin niyo na pong laos ako -- fine. Hindi ko naman iniisip, wala akong ilusyon na sikat ako, hello? Pero 'yung para sabihin na kaya naman akong iangat ng asawa ko -- huwag ganoon, dahil hindi kami ganoong klaseng tao. Maayos po kami, simple kaming mag-asawa. Maayos kaming magtrabaho alam nila 'yan," ani Avila na iginiit na hindi ang asawa ang namimili kung sino ang magiging parte ng cast ng isang proyekto.

"Ako tuwing may trabaho nagpapasalamat ako sa Diyos. Ganoon lang ang buhay ko, trabahador katulad niyo. Pero huwag na huwag niyong bigyan ng dumi ang relasyon namin just because mag-asawa kami at nagtatrabaho kami bilang direktor at aktres, 'di ko kaya 'yon, 'di ko kayo mapapatawad. Napakabuti ng asawa ko at hindi ako bobong artista na kailangan pang hilain niya," pagtatapos ni Avila.

Samantala, sa caption ng kanyang post ay sinabi ni Avila na nagbura na ng account ang netizen na yumurak sa kanilang mag-asawa.

Bago pa ang paggawa ng serye, isa si Avila sa sikat na aktres ng kanyang henerasyon. Isa siya sa paboritong bidang aktres ng mga pelikulang aksiyon noon.

