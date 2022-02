Barbie Imperial, hurado sa 'Sexy Babe' ng 'Showtime'

MAYNILA -- Simpleng "yes" ang sagot ng aktres na si Barbie Imperial nang matanong ni Vice Ganda kung masaya ba ito ngayon.

Si Imperial ay isa sa mga hurado ngayon ng "Sexy Babe," isang segment sa "It's Showtime."

Biro ni Vice, nais ng aktres na maging abala kaya agad itong pumayag na maging hurado.

Nang tanuungin si Imperial ni Ganda at iba pang host nang pangtanghaliang programa ng ABS-CBN, kung ano ang dahilan at gusto nitong na laging may ginagawa, tugon ni Imperial: "Wala lang. Siyempre na-mo-move kasi ang mga taping, so 'Showtime.'"

Watch more on iWantTFC

Matatandaang kailan lang ay lumabas ang balitang hiwalay na 'di umano si Imperial sa nobyo nitong si Diego Loyzaga. Hanggang ngayon ay wala pa ring diretsong pag-amin o pagtanggi ang dalawa tungkol dito.

Nito lamang Disyempre, ipinagdiwang nina Imperial at Loyzaga ang kanilang unang anibersaryo.

Pero bago pa ito, lumabas ang balitang nag-uugnay kay Loyzaga sa aktres na si AJ Raval, bagay na pinalagan ni Imperial.

Samantala, sa "It's Showtime" ay ibinahagi rin ni Imperial ang dahilan kung bakit siya natanggal noon sa GirlTrends.

Watch more on iWantTFC

Nagbalik-tanaw si Imperial nang biruin siya ng isa pang kasamahang hurado na si Ruffa Gutierrez na excited na siyang sumayaw sa darating na Sabado.

"Hindi po ako ecxited. Kaya nga po ako natanggal sa GirlTrends kasi hindi nga po ako magaling sumayaw," ani Imperial.