MAYNILA -- Muling ibinahagi ni Sheryn Regis ang kuwento ng pag-iibigan nila ng nobyang si Mel de Guia.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, giit ni Regis na tanggap siya ng pamilya niya "ng buong puso."

"Hindi ako nag-try at hindi ko na rin dininay (deny) kung sino at ano ako. Tanggap ako ng pamilya ko ng buong puso. At siyempre kung pag-ibig ang pag-uusapan, minsan ay pag-ibig mo rin 'yan sa sarili mo na ibinigay mo," ani Regis na nakasama rin ni De Guia sa studio ng "Magandang Buhay."

Ayon kay De Guia, higit isang taon na ang relasyon nila ni Regis na nagsimula nang umorder ito sa kanya ng pagkain na siya niyang negosyo.

"Hindi pa ako naniniwala at first, kasi Sheryn Regis. Sabi ko 'scam' yata ito kasi hindi ka naman mag-iisip na oorder siya. The rest is history na, ako ang na-order," ani De Guia.

Setyembre noong nakaraang taon nang ibahagi ni Regis ang regalong natanggap mula kay De Guia para sa kanilang unang taon bilang magkasintahan.

Disyembre 2021 nang ipakilala ni Regis si De Guia sa publiko.

