Arron Villaflor, iginiit ang magandang pagkakaibigan nila ni Angeline Quinto

MAYNILA -- "Ang tagal na noon." Ito ang tugon ng aktor na si Arron Villaflor nang matanong tungkol sa balitang nag-uugnay sa kanya at Angeline Quinto.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, igiiit ni Villaflor na mabuti silang magkaibigan ni Quinto.

Natanong si Villaflor tungkol sa pagkakaibigan nila ni Quinto dahil sa pinakabagong vlog ni Vice Ganda ay ibinahagi ng "It's Showtime" host na noong huling punta niya sa bahay ng mang-aawit ay nakita pa niya roon si Villaflor.

"Ang tagal na noon. Matagal na 'yon. Magkaibigan kami ni Angge," paglilinaw ni Villaflor."Kaya nga nagulat ako nung inilabas nina Ate Vice 'yung vlog na 'yon. Ang tagal na noon, 2016 pa yata."

Pag-amin ni Villaflor siya ang Arron na tinutukoy ni Vice Ganda sa vlog.

"I don't deny. Pero Angge is a good friend of mine since then, kasi same management kami. Actually tatlo pa kami niyan si Erik (Santos), si Angge nagkukuwentuhan, nagkukulitan," ani Villaflor.

Setyembre lamang nitong nakaraang taon nang ipakilala ni Villaflor sa publiko ang nobyang si Camille Buenaventura na kandidata sa Mr. and Ms. Chinatown 2020 beauty pageant.

"Nakilala ko lang din siya sa mutual friends namin. Nag-set kami ng coffee date. Doon nagsimula," kuwento ni Villaflor.

Pag-amin ni Villaflor, matagal niyang niligawan si Buenaventura.

"Gusto ko rin 'yung ganoon at saka very strict din ang parents ni Camille and I really, really respect her parents so much and I love her parents so much," ani Arron na masasabing isang quarantine love story ang nangyari sa kanila ng nobya.

