MANILA -- Ikinatuwa ng mga tagahanga nina Angeline Quinto at Erik Santos ang pinakabago nilang mga retrato na magkasama.

Sa Instagram ni Santos nitong Huwebes, makikita ang dalawang retrato nila ni Quinto. Nakakaantig ang isa nilang retrato kung saan makikitang pinapakinggan ni Santos ang tiyan ni Quinto na ngayon ay buntis.

"Ge, narinig ko sabi nya… Mommy, patuloy ang pangarap," ani Santos.



Sa comment section naman ng post ni Santos, nag-iwan din ng kanyang mensahe si Quinto: "Hahahaha. Pogs umalis kana kasi, may sinabi pa si Baby, THIS IS THE MOMENT MAMA."

Nakilala si Quinto sa awitin niyang "Patuloy Ang Pangarap," habang si Santos ay nakilala sa bersiyon niya ng awiting "This Is The Moment."

Matatandaang naugnay noon sina Santos at Quinto. Sa nakaraang panayam, iginiit ni Santos na wala siyang nakikitang problema sa bagong pag-ibig ni Quinto at matagal na rin aniya niyang kilala ang bagong nobyo ng kaibigan.

“Nung in-open up niya about sa 'kin, okay naman po, wala naman pong problema. Saka kami naman ni Angeline, na-build na namin 'yung friendship namin na kahit anong mangyari, palagi kaming and'yan para sa isa't isa,” ani noon ni Santos na iginiit din na hindi sila nagkaroon ng relasyon ni Quinto sa kabila nang walang tigil na pag-uugnay sa kanila.

“Masasabi ko na we tried naman. Kapag hindi siguro ukol, hindi talaga para sa 'yo. May mas magandang plano si Lord para sa atin,” dagdag na sabi noon ni Santos.

Nitong nakaraang Disyempre, inamin ni Quinto na buntis siya sa kanyang nobyo na hindi taga-showbiz.