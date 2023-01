MANILA – Screen veteran Sylvia Sanchez publicly defended her daughter Ria Atayde against online critics who had body shamed her after she was tapped to be the model of a liquor product.

“Merong namba-bash kay Ria pero wala akong pakialam sa kanilang lahat. You know why? Masaya ang buhay ng anak ko, masaya kaming pamilya. Okay ang anak ko. So bakit ko iintindihin ‘yung mga taong bashers na mga walang mukha?” Sanchez said, as quoted by Inquirer in an article.

Sanchez stated that her primary concern is her daughter's happiness and that the opinions of her critics are insignificant.

“Mas priority ko ang kaligayahan ng anak ko, mas importante sa akin si Ria kesa sa mga bashers. Ngayon may kasabihan nga, kapag inggit, pikit!”

When asked why she gave her seal of approval for Atayde to become the brand’s calendar girl, Sanchez said she liked the brand’s idea of body positivity.

“‘Yung plano kasi nila kay Ria, ang ganda ganda. In-explain nila ang ganda, ganda, ang sosyal sosyal. So sabi ko, ‘Why not, ‘di ba? Kasi for me, hindi naman sa pagiging payat ‘yung pagiging sexy. Tumitingin ako sa pagiging sexy sa tao, papano siya mag-alaga ng kapwa niya, paano siya bilang tao, kung mabuti siyang tao. Ano ‘yung talino niya,” she said.

“Ang katawan kasi puwede kasi ‘yan i-exercise eh, puwede kang maging sexy. Pero para sa akin, ang kabuoan ng pagiging sexy sa akin, kung mabuti kang tao. Ang sexy sa akin ang puso ng tao,” Sanchez added.

Sanchez believes that true sexiness is determined by a person's character and inner goodness.

“Mas gusto kong makita ‘yung sa sinasabi niyong may laman or voluptuous kesa sa payat na masama ugali. Mas gusto ko sa voluptuous na merong mabuting puso. ‘Yun ang sexy para sa akin,” she said.