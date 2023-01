Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Napuno nang saya at luha ang naging pagbabalik sa "It's Showtime" ni Vhong Navarro nitong Lunes, Enero 16.

Pinangunahan ni Vice Ganda ang pagsalubong kay Navarro kasama ang iba pang hosts. Bago ang pagpapakita kay Navarro, inawit muna ng mga host ng "Showtime" ang "I'll Be There" ng The Moffatts.

May kirot sa puso naman ang hindi mapigilang pagluha ni Navarro nang muling ipakilala sa madlang pipol.



"Ang sarap nang pagtanggap niyo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan, sa mga taong nagdasal, nagtiwala at hindi ako iniwan," ani Navarro.

Kuwento ni Navarro, hindi siya nanood ng "Showtime" nung siya ay nakakulong pa dahil nami-miss niya ang mga kasama sa programa.

Paglabas sa kulungan, hindi rin agad nakabalik si Navarro dahil sa mga prosesong kailangang pagdaanan.

"Pero mabait ang Panginoon, talagang hindi Niya ako pinabayaan kaya nandito ako ulit. Kaya maraming salamat sa ABS-CBN dahil mayroon akong trabaho at nandito pa rin ang pamilya ko," ani Navarro.

Ayon kay Navarro, ang paniniwala niya sa Panginoon, pamilya at mga kaibigan ang nagbigay inspirasyon sa kanya para ipagpatuloy ang laban.

"Kapag nandoon ka sa loob, ang hirap. Nakita ko ang inmates ko sa NBI, sa Taguig, naaawa ako sa mga walang dumadalaw sa kanila, ang iba ay iniwan ng pamilya, At 'yung iba ay parang katulad ko na wala namang ginawa pero nandoon. Ite-test ka talaga ni God, kung ano ang faith mo sa Kanya. Kaya sabi ko kay kuya Ogie (Alcasid) ang hope at faith ay iisa 'yan. Hindi pwedeng isa diyan mas mataas, dapat pantay 'yan. So kumapit ako sa Panginoon, sa asawa ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko at sa mga taong nagdarasal at nagtitiwala sa akin. Kaya patuloy akong lumaban na malagpasan ang mga problemang pinagdadaanan ko," ani Navarro.

Hindi rin mapigilan ng iba pang hosts ng "It's Showtime" tulad nina Anne Curtis, Ogie Alcasid, Karylle at Kim Chiu ang maging emosyonal sa muling pagbabalik ni Navarro.

Sa huli, muling nagpasalamat si Navarro sa kanyang asawa, pamilya, sa kanyang legal team, ABS-CBN, sa kanyang mga tagahanga at sa lahat ng mga taong tumulong sa kanya.



Matatandaang ilan buwan ding nawala sa "It's Showtime" si Navarro matapos makulong nang muling buksan ang kasong rape na isinampa sa kaniya ni Deniece Cornejo.

Dalawang buwang nanatili ang aktor at host sa National Bureau of Investigation (NBI) bago ilipat sa Taguig City Jail.

Napagbigyan itong magpiyansa noong Disyembre kaya nakalaya sa kulungan at nakasama ang pamilya bago ang Kapaskuhan.

Mariing itinatanggi ni Navarro ang alegasyon.

