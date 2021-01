Arci Muñoz at Ejay Falcon, tampok sa 'MMK'

MAYNILA -- Bibigyang buhay ni Arci Muñoz ang kuwento ng isang pusong kahit nasaktan ay patuloy na maniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig sa isang espesyal na episode ng "Maalaala Mo Kaya" (MMK).

Isang kakaibang kuwento ng pagmamahalan ang muling magpapakilig sa mga manonood ng "MMK" kung saan makakasama rin ni Arci na bibida si Ejay Falcon.

Tampok din ang pagganap ng dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Mark McMahon at Yayo Aguila, sa direksiyon ni Nuel C. Naval at panulat ni Joan Habana.

Mapapanood ang "MMK" ngayong darating na Sabado, Enero 16, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWant TFC at A2Z Channel 11.

Ilang taon na rin ang nakaraan nang huling bumida sa "MMK" si Arci na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang ika-32 kaarawan.

Sa ngayon ay isa si Arci sa mga bituin ng serye ng ABS-CBN na "Walang Hanggang Paalam" kung saan kasama niya sina Paulo Avelino, Zanjoe Marudo at Angelica Panganiban.

Samantala, nakatakda namang bumida bilang bayani sa pelikulang "Balangiga 1901" si Ejay.

