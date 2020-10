Ejay Falcon, bibida bilang bayani sa 'Balangiga 1901'

MAYNILA -- Sa kabila ng pandemyang dala ng COVID-19, handa na sa pagbabalik-trabaho ang aktor na si Ejay Falcon.

Bibida ang aktor sa pinakabagong historical film na "Balangiga 1901."



Sa press conference na isinagawa nitong Martes para sa nasabing proyekto, sinabi ni Ejay na iba ang kasiyahan na bumida sa isang pelikulang magpapaalala sa kasaysayan.

"Sobrang excited ako, sobrang nakaka-proud kasi gagawin mo 'yung history. Talagang makikita dito ang mga bayani natin 'yung nangyari sa Balangiga 1901. Ito ang chance na maipakita namin 'yung kuwento, 'yung mga nangyari sa lahat ng mga tao, especially sa mga kababayan natin sa Eastern Samar. So 'yun 'yung nakaka-excite," ani Ejay.

Ayon sa aktor, ipinagmamalaki niya ring mabigyan ng pagkakataon na gampanan ang buhay ng isang bayani.

"Ako bilang artista ay proud kasi bibihira na magkaroon ng ganitong opportunity na makagawa ng ganito. Sabi ko nga 'yung role ni Captain Abanador ay very hero. Ang sarap sa pakinggan na gampanan ang isang bayani," ani Ejay.

Dagdag ng aktor matapos ang ilang buwang lockdown dala ng COVID-19 ay handang-handa na siya sa lock-in shooting na gagawin sa Tarlac.

“Siyempre, eight months na po kaming magkakasama. Eto, two weeks lang. OK na iyon. Kaya handa talaga. Handang-handa. Kailangan kong magtrabaho, nagpapakatotoo naman tayo, hindi lang kailangan ko in terms of financially, ang pinakaimportante doon, kailangang magtrabaho, tapos na-miss mo iyong acting. Iyong gift na ibinigay sa ‘yo, iyong talent, kailangan mo namang ilabas, ipakita. Iyong matagal nang hindi nagamit," ani Ejay.

Ididirehe ang pelikula ni Danny G. Marquez sa ilalim ng produksiyon ng Jarrimine Fortuna Film Production Corp.

"Ang ipapakita namin dito ay tamang kuwento. ... Natutuwa ako kasi napakaganda ng kuwento at dapat mapanood ng lahat, lalo na tayong mga Pilipino. Marami ang hindi nakakaalam pero marami pa lang kuwento ng 'Balangiga 1901,'" dagdag ni Ejay.

Matatandaang noong 2018, matapos ang mahigit 117 taon, ibinalik na ng Amerika sa Pilipinas ang makasaysayang Balangiga Bells.

Ang tatlong kampana ay kinuha ng mga sundalong Amerikano noong 1901 sa bayan ng Balangiga sa Eastern Samar bilang war loot.

Ang Balangiga bvells ay simbolo ng pakikibaka ng mga Pilipino sa pananakop.

