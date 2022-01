Mula sa Instagram ni JC Alcantara

Inamin ng aktor na si JC Alcantara na minsan na siyang naloko ng isang handler na pinangakuan siyang pasisikatin bilang isang artista na hindi naman umano nangyari.

Sa virtual media conference ng “Click, Like, Share,” naging bukas si Alcantara sa pagbabahagi kung paano nagamit ang pagiging probinsyano niya noon upang makuhanan siya ng pera kapalit umano ng pagiging artista niya.

Ayon sa aktor, sinabihan umano siya ng kaniyang unang handler na dadalhin ito sa Maynila upang maisakatuparan ang pangarap na maging isang artista.

“Di ba uso 'yun dati sa mga probinsya. E probinsyano ako. Sinasabi niya sa 'kin pasisikatin kita. Dadalhin kita sa Manila. E ako naman itong probinsyano, pangarap kong maging isang artista,” ani Alcantara.

“Nag-audition ako. Sumama ako pero walang nangyayari. Tapos, nagbibigay akong pera. Ako naman 'tong tanga…” natatawang dagdag nito.

Kaya paalala nito sa publiko na huwag basta magtiwala sa mga taong hindi pa lubusang kilala: “Kaya dapat huwag mo ibigay 'yung tiwala mo sa isang tao lalo na kung 'di mo kilala.”

Samantala, minsan naman nang nagamit ang pangalan ni Vivoree Esclito upang manloko ng ibang tao.

Ayon sa aktres, may mga gumamit ng pangalan niya para mang-scam ng mga tao kaya umaasa itong matitigil o mahuhuli ang mga ito.

“Ginamit 'yung pangalan ko to scam other people. I think it's as worse as being scammed directly. Naloloko pa rin 'yung ibang tao at ginagamit 'yung pangalan mo. It's very unfortunate na ginagawa 'yun ng mga tao,” saad nito.

Dagdag pa ni Esclito, maging maingat sa pagbibigay ng mga personal na detalye sa ibang tao at humingi ng tulong upang i-trace ang mga nambibiktimang scammer.

“We just have to be careful din talaga not to disclose our personal information. Let's also ask help from other people. Trace 'yung mga taong nambiktima,” pahayag ng aktres.

Kasama sina Alcantara at Esclito sa bibida sa apat na episode ng ikatlong season ng “Click, Like, Share” na umiikot sa kwento ng buhay ng mga tao sa mundo ng social media.

Gaganap bilang isang pulis si Alcantara na susubukang linisin ang pangalan ng ama habang isang security guard naman ang karakter ni Esclito.