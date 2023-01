MAYNILA -- Masaya ang aktor na si John Prats sa buhay pag-ibig ng kanyang matalik na kaibigan na si Sam Milby, nobyo ni Miss Universe 2018 Catriona Gray.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes para sa pagdiriwang ng kanyang ika-30 taon sa showbiz, naging sorpresa para kay Prats ang pagdating ni Milby.

"Kami naman walang hang-ups kasi siguro bilang lalaki lang din parang sobrang kung saan siya masaya. Lalo na siya ang pinakamatagal naging single. Nung naging friends kami pareho kaming single. Parang nakakadalawang girlfriend na ako, siya wala pa rin," ani Prats.

Nang matanong si Prats kung may kinalaman siya sa relasyon ni Milby kay Gray, sagot ng aktor: "Wala. Nabalitaan ko na lang."

"Pero sobrang happy ako, sobrang happy ako. Kasi same age kami ni Samuel. Hindi naman sa pini-pressure ko siya na I have three kids, so parang nakikita ko na, eh ang hilig niya sa bata. Ako my dream as a friend parang gusto ko na ma-experience niya 'yung mag-settle. Nakikita ko na parang happy siya. Sana tuloy-tuloy."

Isa si Prats sa pinakamatagal at matalik na kaibigan ni Milby.

Matatandaang Mayo 2020 nang isinapubliko nina Milby at Gray ang kanilang relasyon, matapos ang halos dalawang taon mula noong una silang maiugnay.

