SSS may bagong savings program simula Enero 2021

Higit 3 dekada nang naghuhulog sa Social Security System (SSS) si Leonardo Sayson.

Sa edad na 69, pensiyonado na siya ng wala pang P5,000 kada buwan.

Hiling ni Sayson na madagdagan ang pensiyon dahil kulang daw ito sa gastusin niya kahit wala pa naman siyang iniindang sakit sa ngayon.

"Pandagdag sana pambili ng pagkain at ibang pangangailangan," ani Sayson.

Pero binaril na ng SSS ang hirit na dagdag-P1,000 sa pensiyon ng mga retirado.

Mababawasan daw kasi ng 10 taon ang buhay ng pondo kung ibibigay ang pension hike.

Sa halip, inilunsad ng SSS ang Workers' Investment and Savings Program (WISP), kung saan pasok ang mga kumikita ng lagpas P20,000 kada buwan.

Simula Enero 2021, obligado nang kakaltasan ang mga kuwalipikado sa programa.

"It's a provident fund, it's another layer, it's your second layer of protection. Additional benefits ito to supplement your pension benefits," paliwanag ni Joy Villacorta, vice president ng benefits administration ng SSS.

Aminado ang SSS na hindi sapat ang kasalukuyang pensiyon kaya kumbaga, mayroong dagdag na paghuhugutan ang mga manggagawa sa panahon ng kanilang retirement.

Bukod sa higit P20,000 sahod, puwede ring sumali sa programa ang mga overseas Filipino worker, self employed, at voluntary members.

Tiniyak ng SSS na i-invest nila nang maayos ang savings para lumago ang ipon ng kada miyembro at may dagdag-benepisyo sa pag-retiro.

