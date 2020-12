‘Christmas rush’ sa mga supermarket inaasahan sa mga susunod na araw

Inspeksiyon ng Department of Trade and Industry sa presyo ng Noche Buena products sa isang supermarket noong 2019. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Inaasahan sa susunod na linggo ang Christmas rush sa mga supermarket, ayon sa ilang operator.

Paliwanag nila, marami raw kasi na sa susunod na linggo pa matatanggap ang 13th month pay.

"Most likely magpi-peak naman 'yan with the coming days kasi customers naman magpa-patronize at magpa-patronize pa rin kasi tuloy pa rin naman ang Pasko," ani Joy Luansing, Operations Manager ng Savemore.

Dati nang nabanggit ng grupo ng mga supermarket na may pangamba pa rin ang ilang tao na lumabas dahil sa pandemya.

Bukod pa ito sa wala silang pera.

Samantala, muling umikot ang Department of Trade and Industry para tingnan ang presyo ng basic goods at produktong pang-Noche Buena sa merkado.

Paalala ni Trade Undersecretary Ruth Castelo na ngayon na mamili ng mga pang-Noche Buena habang matumal pa ang bentahan sa mga supermarket.

"We encourage consumers na rin kung mamimili na rin lang sila ngayon na sila lumabas kung kaya nilang magbayad ngayon, or may budget na sila for Christmas, lumabas na sila habang di pa nagdadagsaan ang tao," ani Castelo.

Maaalalang nililimitahan ang bilang ng mga tao sa supermarket at iba pang pampublikong lugar para mapatupad ang physical distancing sa gitna ng banta ng COVID-19.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC