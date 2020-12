Pamimili ng Noche Buena products sa supermarkets matumal pa

Matumal pa ang mga namimili ng Noche Buena products sa isang supermarket nitong Disyembre 15, 2020. ABS-CBN News

MAYNILA — Pang-birthday muna ng apo ang pinamimili ni Mary Ann Olarte nang pumunta sa isang grocery nitong Martes. Saka na raw ang panghanda sa Noche Buena.

"Wala pa sa ngayon ang [Christmas] bonus, 'di pa po kami nakahanda," ani Olarte.

Nagsimula naman nang mamili si Malu Camu ng pang-Noche Buena pero paunti-unti muna.

"Hindi 'yong bigla-bigla. 'Di kami sumasabay sa dami ng tao. Mahirap na siyempre sa COVID," ani Camu.

Marami rin ang imbes na mamili para sa sarili, inuuna muna ang mga manggagawa, gaya nina Sandra Jean Laugna at Cathy de Mendoza, na mga may-ari ng kompanya.

Saka na lang daw ang para sa kanila kapag natapos na ang para sa tauhan nila.

"Kaunting tulong na para may panghanda sila, kaunting pang-Noche Buena," ani Laguna.

Dagdag ni De Mendoza: "If God has given us so much blessing, we might as well share also the same blessing to others."

Watch more in iWantTFC

Pero sa pangkalahatan, hindi pa dagsaan ang mga mamimili sa mga supermarket.

Tingin ni Steven Cua, pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Inc., baka sa susunod na araw pa dumagsa ang mga mamimili kapag naibigay na ang Christmas bonus.

"It's a combination of fear na lumabas, baka matamaan ako ng COVID-19. At the same time, wala naman akong panggastos," ani Cua.

Sakaling dumami ang mga mamimili habang papalapit ang Pasko, handa naman umano ang mga pamunuan ng mga supermarket na i-regulate o limitahan ang pasok ng mga tao.

Puwedeng pipila muna ang mamimili bago makapasok para mapanatili ang social distancing. Pero sa ngayon, kaya pa namang papasukin ang lahat ng customers.

Sa monitoring ng Department of Trade and Industry (DTI), pasok naman sa suggested retail price ang presyo ng mga Noche Buena item.

Pero pagtungtong umano ng Enero 2021, puwedeng bumalik sa dating mas mataas na presyo ang mga produkto.

"'Di natin alam, baka January 1st, effective na sa kanila ang price increases, so bumili na sila ngayon," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Payo ng DTI sa mga konsumer na samantalahin ang mas mababang presyo habang maaga para maiwasan ang abala kapag nagkaroon ng Christmas rush. -- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News