Watch more News on iWantTFC

Ikinokonsidera ng Department of Agriculture ang moratorium o pansamantalang pagpapaliban sa ban ng pagbabawal sa pagtinda ng imported na salmon at pampano sa mga palengke.

Linggo, Disyembre 4 aarangkada ang pagbabawal sa pagtitinda ng mga nasabing produkto sa mga pamilihan.

Pero aalamin ng DA kung napapanahon pa ang patakaran dahil 1999 pa ito nilagdaan, kaya naman kinukunsidera nila na magpatupad ng moratorium sa ban na ito sa harap ng mga negatibong pahayag at reaksyon ng mga mambabatas at publiko sa ban.

Bago ito, kinwestyon ni Senador Raffy Tulfo at Congressman Elpidio Barzaga ang ban.

Bukas, iaanunsyo ng DA kung itutuloy ang moratorium.

Kung sakaling matuloy, hindi na muna kukumpiskahin ang ibinebentang salmon at pampano sa mga palengke na sisimulan dapat sa Linggo.

Samantala, magkakaroon naman ng signature campaign ang ilang fish vendor sa harap ng napipintong ban.

Kasama sa mga nag-organisa si Teresita Sta. Ana, na maghahain ng petisyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na payagang makapagtinda nito hanggang Pebrero.

Ngayong Holiday season kasi inaasahan na mas marami ang mamimili nito.

"Sana po nakikiusap kami na kung talagang gustong tanggalin ng gobyerno nakikiusap kami na makahanap ng alternative na huwag naman bigla bigla papano kung ito lang ang pinagkakakitaan namin hindi naman po ganon kadali magpalit ng hanap buhay," ani Sta. Ana.

Dagdag niya: "Sa totoo lang napakahirap ng pinagagawa ng gobyerno lalo kami nagpandemic, nagtitinda kami nagbabayad ng pwesto wala namang bumibili."

Ang pagbabawal sa pagtinda ng pink salmon at pampano ay base sa fisheries order no. 195 kung saan ang aangkating mga nasabing isda ay dapat para sa industial use lamang.

Umaasa ang mga nagtitinda na maririnig ang kanilang apela.

-- Ulat nina Jervis Manahan at Jose Carretero, ABS-CBN News