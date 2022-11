Umalma ang ilang mambabatas sa utos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na ipagbawal ang pagbebenta ng mga imported salmon at pampano sa mga palengke at supermarket.

Kinuwestiyon ni Sen. Raffy Tulfo kung bakit maliit na vendors ng mga imported na isda ang pinag-iinitan sa patakaran.

"Ang mga mayayaman na restaurant at hotels nakalusot sa pag-i-import ng isda pero ang mga maliliit na tindera sa palengke, hindi puwede, at bakit?" ani Tulfo.

"Malinaw na malinaw na discrimination po ito laban sa mga maliliit na tindera sa merkado. BFAR went beyond the provision of the law," dagdag niya.

Pabor naman si Sen. Grace Poe na huwag munang ipatupad ang utos at amyendahan ito.

Samantala, nais namang paimbestigahan ni Cavite Rep. Elipidio Barzaga ang isyu.

Gusto umanong malaman ni Barzaga kung may nalabag ba sa Saligang Batas at kung makabubuti sa karamihan ang kinekuwestiyong patakaran.

Nauna nang pinaimbestigahan ng Office of the Ombudsman kung bakit ngayon lang ipatutupad ng BFAR ang utos, na alinsunod sa Fisheries Administrative Order No. 195, gayong 1999 pa ito nilagdaan.

Handa naman umano ang BFAR na humarap sa mga mambabatas.

"Igagalang po namin at makikipag-cooperate po kami sa anumang investigation," ani Nazario Briguel, tagapagsalita ng bureau.

"We are here to implement whatever existing policy we have unless otherwise amended na... we are compelled and held responsible for implementing such policy," dagdag niya.

Nilinaw din ng BFAR na kasali sa bawal ang mga frozen at vaccum-packed na imported salmon at pampano.

Inihayag naman ng mga supermarket gaya ng SM, Robinsons at Puregold na susunod sila sa patakaran.

Hanggang Disyembre 3 ang taning na ibinigay ng BFAR para ipaubos ang natirang supply ng imported na salmon at pampano bago mangumpiska ang bureau simula Disyembre 4.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News