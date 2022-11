Gasolinahan sa Pasig City, Oktubre 10, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng gasolina at kerosene at bawas-presyo sa diesel simula Martes, Nobyembre 15, ayon sa mga kompanya ng langis.

Base sa abiso ng mga kompanya, narito ang ipatutupad nilang price adjustment:

Caltex (Alas-12:01 ng hatinggabi)

GASOLINA +P0.90/L

DIESEL -P0.30/L

KEROSENE +P1.35/L

Shell, Seaoil (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA +P0.90/L

DIESEL -P0.30/L

KEROSENE +P1.35/L

Petro Gazz (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA +P0.90/L

DIESEL -P0.30/L

Cleanfuel (Alas-4:01 ng hapon)

GASOLINA +P0.90/L

DIESEL -P0.30/L

Taas-baba ang presyuhan sa world market dahil sa iba-ibang factor o salik, gaya ng pagbaba ng demand sa China bunsod ng zero-COVID policy at plano ng Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Plus na magbawas ng produksiyon ng langis ngayong Nobyembre.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News