Naging mapaminsala ang Bagyong Paeng sa agrikultura partikular sa mga rehiyon na direkta nitong tinamaan.

Sa paunang assessment ng Department of Agriculture, nasa 49.54 million pesos ang naging pinsala sa mga pananim at pangisdaan dahil sa bagyo.

Kasama rito ang mga pananim na palay at high value crops na abot sa 2,543 metric tons ang naiulat na production loss.

Nasa 1,949 ektarya ng lupain ang apektado mula mga rehiyon ng MIMAROPA, Bicol, at Western Visayas.

Pero maaari pang madagdagan ang halaga ng pinsala sa patuloy na validation ng DA sa ibang probinsya na naapektuhan din ng Bagyong Paeng.

Kabilang na ang Central Luzon kung saan may mga pananim din na pinadapa ng malakas na hangin dulot ng bagyo.

Ayon kay Agriculture Undersecretary Kristine Evangelista, ilang mga magsasaka sa Pampanga ang naghahanda na sana sa anihan bago manalasa ang bagyo.

Inihahanda na ng kagawaran ang tulong na maaaring ibigay sa higit 700 magsasakang nasalanta tulad ng pamimigay ng mga punla at fingerlings.

May loan assistance din nila sa Survival and Recovery Loan Program na walang interes.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News