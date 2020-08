Bilang ng mga Pinoy na nawalan ng trabaho nasa 3.3-M: DOLE Chief

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nasa 3.3 milyon at tumataas pa ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabahao sa gitna ng pandemyang dulot ng coronavirus disease (COVID-19), ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III.

Taliwas ito sa datos ng Social Weather Stations (SWS) kamakailan na pumalo na sa 45.5 percent ang adult joblessness rate sa bansa o katumbas ng 27.3 milyong indibidwal na walang trabaho.

“Kami naman we don’t dispute that because that is a survey. Sa amin kasi we base our figures on the submissions of all employers na nag-submit sa amin ng numbers at names ng employees na tinanggal sa trabaho,” pahayag ni Bello sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo, Biyernes.

Ang resulta ng survey ng SWS ay malayo sa 7.9 milyon lang noong Disyembre 2019 o ibig sabihin ay mahigit 19 milyong Pinoy ang nawalan ng trabaho sa nakalipas ng 7 buwan kasabay ng pakikipaglaban ng bansa sa COVID-19 pandemic.

“Sa amin, mas accurate kasi nandiyan number na ibinigay ng employer, nandyan mga pangalan. Alam namin ilan nawalan ng trabaho,” sabi ni Bello.

Paliwanag ni Bello na mayroong mga worker ang permanenteng nawalan ng trabaho habang ang iba ay pansamantala lamang at meron ding binawasan na lamang ang working hours sa halip na alisin sa trabaho ang worker.

Samantala, tiniyak naman ni Bello na mabibigyan ng ayuda ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho sa ilalim ng Bayanihan Act II.

“The moment mapirmahan ng ating pagulo yung Bayanihan to Heal as One part 2 then meron na kaming additional budget this will be the budget doon sa program namin, unang-una yung CAMP o COVID Adjustment Measure Program, magbibigay kami ng cash assistance for all formal workers na mawalan ng trabaho,” sabi niya.

Kuwento ni Bello, marami noon ang nag-qualify para sa naturang programa pero naubusan na ng pondo ang ahensiya.

Sinabi ni Bello na bukod sa formal workers, mayroon din programa ang DOLE para sa mga OFW na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya at emergency employment din para sa informal workers.