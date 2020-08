Mga 'jobless' Pinoy higit 27.3 milyon na, ayon sa SWS

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Pumalo sa record-high na 45.5 percent ang adult joblessness rate sa bansa nitong Hulyo, batay sa inilabas na survey result ng Social Weather Stations (SWS).

Sa datos ng SWS, ito na ang pinakamataas na adult joblessness rate sa bansa sa loob ng halos 3 dekada.



Katumbas ito ng 27.3 milyon indibidwal na walang trabaho, o halos kalahati ng kabuuang Filipino adults sa bansa.



Malayo ito mula sa 7.9 milyon lang noong Disyembre 2019. Ibig sabihin, mahigit 19 milyong Pinoy ang nawalan ng trabaho sa nakalipas na 7 buwan kasabay ng pakikipaglaban ng bansa sa COVID-19 pandemic.



Sa datos, 21 porsiyento sa mga jobless ay nawalan ng trabaho sa kasagsagan ng pandemya habang 21 porsiyento din ang nawalan ng trabaho bago nagka-COVID-19.



Batay sa depinisyon ng SWS, itinuturing na jobless adult ang mga Pinoy na 18 taong gulang pataas na nag-resign sa dating trabaho, first-time job seekers at mga natanggal sa trabaho dahil sa ekonomiya.

Pero sa panayam ng TeleRadyo, kinontra ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang resulta ng SWS survey.

Batay aniya sa record ng Department of Labor and Employment, nasa 3.3 milyon ang bilang ng mga nawalan ng trabaho.

"Iyan ay di actual joblessness. Ano pa lang 'yan survey. Kami ang aming record ay ang mga nag-report sa aming employers na either nagsara, o nagsara temporarily, o kaya ay nagbawas ng trabaho o manggagawa," ani Bello.

Ang Palasyo naman, nananatiling positibo at sinabing "nagagalak" pa rin sila at hindi pumalo sa 100 porsiyento ang mga nawalan ng trabaho

"Ako po'y nagagalak na hindi tayo 100 percent nawalan ng trabaho kasi sa tagal po na naka-lockdown tayo, I'm still surprised at our resilience, at 45 percent pa lang po ang nawawalan ng trabaho. It could have been worse kasi nga po complete lockdown ang nangyayari sa atin," sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque.