Presyo ng tilapia galing Batangas, bangus tumaas sa ilang pamilihan

MAYNILA — Tumaas ang presyo ng tilapia galing Batangas at bangus sa ilang pamilihan sa Metro Manila bunsod ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Taal.

Nasa P10 kada kilo ang iminahal ng tilapia galing Batangas habang P20 naman sa kada kilo ng bangus.

Sa isang tindahan sa Kamuning Market sa Quezon City, halimbawa, nasa P120 kada kilo na ang tilapiang Batangas, na dating P100 kada kilo.

Hindi naman humango ng bangus ang tinderang si Arlene Nadal dahil sa mataas na presyong ibinigay ng kaniyang supplier.

Mula P120 kada kilong bangus, P140 hanggang P150 kada kilo na ang bigay ng supplier ni Nadal.

Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), walang basehan ang pagtaas ng presyo ng mga isda galing Batangas.

“Tingin po namin dapat wala pong paggalaw sa presyo ng isda lalong-lalo 'pag galing sa Taal kasi based po sa ating report ay normal po 'yong operations, tuloy-tuloy po 'yong pagharvest, wala pong kakulangan sa supply, hindi po naaantala ang pag-transport at hindi rin po naaantala 'yong pag-harvest,” ani Sammy Malvas, direktor ng BFAR sa Calabarzon.

Nakiusap ang regional BFAR sa mga supplier na huwag samantalahin ang sitwasyon sa Taal.

Ayon pa kay Malvas, ligtas kainin ang mga isda galing sa Batangas.

“Safe pong kainin 'yong isdang nanggagaling sa Taal Lake at siguraduhin lang natin 'yong normal nating ginagawa, hugasan po natin nang maayos, lutuin natin nang maayos 'yong isda,” aniya.

Kasalukuyang sinusuri ng BFAR ang water quality sa Taal Lake para masigurong hindi pa ito mapanganib sa mga isda.

Sakaling lumala pa ang sitwasyon sa Taal at bumaba pa sa 5 parts per million ang dissolved oxygen sa tubig, maga-abiso ang BFAR sa mga fish cage operators na magmatiyag.

Ayon kay Cheryl Caballero, agriculture undersecretary for agri-industrialization, may iba pang pagkukuhanan ng mga nasabing isda ang bansa kung sakaling lumala pa ang sitwasyon sa Taal.

“We predominantly have it from Region 1 (Ilocos). I think 40 percent of bangus comes from Region 1 and we also have other sources in Region 3 (Central Luzon) to include also tilapia,” ani Caballero.

