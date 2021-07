Phivolcs: Mas malakas na pagsabog ng Taal Volcano posible, pero 'di sinlakas' ng 2020

Taal Volcano walang naitalang ashfall pero publiko pinag-iingat pa rin

Mga turista pinag-iingat sa banta ng pagputok ng Taal Volcano

Naghahanap ng bangus ang isang mangingisda sa Taal Lake noong Hunyo 30, 2021. Tanaw sa larawan ang volcanic smog o vog na dala ng Taal Volcano. Kinabukasan, noong Hulyo 1, nakapagtala ng magmatic intrusion sa bulkan, dahilan para ilikas ang libo-libong residente at ilagay ang Bulkang Taal sa "Alert Level 3." Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) - May posibilidad pa rin ng mas malakas na pagsabog ng Taal Volcano, ayon sa state seismology bureau na Phivolcs, bagama’t inaasahan nila na mas mahina na ito kumpara sa pagsabog na naitala noong nakaraang taon.

Sa isang public press briefing, sinabi ni Phivolcs Director Undersecretary Renato Solidum na isa ito sa mga tinitingnan nilang maaaring mangyari kasunod ng paglalagay ng Taal Volcano sa Alert Level 3 dahil sa "magmatic intrusion" na naitala sa bulkan matapos ang ilang araw na paglalabas ng volcanic smog o vog.



Sa paglalabas ng bulkan ng gas, posible ang pagsabog, sinabi ni Solidum. Pero tingin ng Phivolcs, kung mangyari man ito ay hindi naman ito kasinglakas ng pagsabog na nangyari noong 2020.

"Kung ang tanong po ay mas malakas, nandiyan po ang posibilidad. Pero dahil de-gas na po ang magma sa mas mababaw na parte, hindi na po namin inaasahan na kasinglakas ng last year na mabilis na umakyat ang magma na maraming gas kaya malakas ang pagsabog," ani Solidum.

Dagdag niya: "Kaya nga lang po, merong ding mga scenario na kapag merong bagong suplay ng magma galing doon sa mas malalim na parte, na tulad noong last year, papunta doon sa ilalim ng bulkan, kung mangyayari yon, nandiyan ang possibility pa rin na magkaroon ng mas malakas na pagsabog kaysa kahapon. 'Yun po ang kailangang bantayan," dagdag niya.

Matatandaan na noong 2020 ay nagkaroon ang Taal Volcano ng steam-driven eruption na nagresulta sa ash fall sa maraming probinsiya.

Ayon sa Phivolcs, nasa 16 volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan noong Biyernes, habang 28 volcanic earthquakes naman ang naitala noong Huwebes, ang araw na nakapagtala ng phreatomagmatic eruption sa bulkan.

'WALANG ASHFALL, KAUNTING LINDOL PERO DAPAT MAG-INGAT'

Gayunman, wala umanong phreatomagmatic event na naitala ang tanggapan sa bulkan mula Biyernes, sinabi ni Solidum sa isang panayam sa Teleradyo.

"Meron pong mangilan-ngilang volcanic earthquakes simula nitong alas-singko ng umaga, at patuloy po ang pagbuga ng usok na may kasamang gas. Wala naman pong pagsabog na naulit simula kagabi," ani Solidum.

Wala rin aniyang naitalang ashfall sa pag-aalboroto ng Taal. Kung mayroon man aniya ay manipis lang ito.

Sinabi rin ni Solidum na bahagyang nanahimik ang Bulkang Taal ngayong umaga matapos ang ilang pagsabog ng hapon at gabi.

Sa parehong panayam ay nabanggit ni Solidum na posible ang pananahimik ng bulkan dahil masyado nang marami ang nailabas na gas at nabawasan na ang pressure dito.

Pinag-iingat din ni Solidum ang publiko: "Ready lang po at huwag mag-panic. Siyempre 'yung mga naamoy na asupre ay magiging normal 'yan sa paligid ng bulkan. Kailangan din nating protektahan ang ating sarili sa naaamoy na sulfur dioxide gas. Manatili sa loob ng mga bahay kung walan namang importanteng gagawin sa labas."

Sa kuha ng drone ng Phivolcs pasado alas-10:30 ng umaga ay makikitang patuloy ang upwelling sa main crater ng Taal. Lumikha ito ng tatlong kilometrong taas na usok. Patuloy rin ang pagbuga ng usok na may kasamang gas.

Kung magtuloy-tuloy ang sitwasyon, ayon sa Agoncillo LGU, ay mangangailangan umano sila ng mga dagdag na pagkain at N95 masks.

"Kapag magtuloy-tuloy ang pag-alis ng mga tao mangangailangan po kami ng pagkain, N95 mask at kailangan din namin ng mga sasakyan para mailayo ang mga tao," ani Agoncillo Mayor Daniel Reyes.

Nakaantabay na rin ang Joint Task Force Taal ng AFP, ayon sa Malacañang. Nakaalerto na rin ang Calabarzon police at tumutulong ang Philippine Coast Guard sa mga lokal na pamahalaan at regional disaster council.

Inabisuhan na rin ng Department of Tourism (DOT) ang mga turista at tourist operators sa itinuturing na "high-risk" na lugar na lumikas at sumunod sa precautionary measures.



"The DOT likewise encourages tourists to postpone any tourism activity and non-essential travel to high-risk towns of Agoncillo and Laurel, Batangas until the Phivolcs declares it safe to be in the vicinity. We would also like to remind the public that Taal Volcano island is a Permanent Danger Zone and entry is prohibited," sabi ng DOT sa pahayag.

Inabisuhan ang mga turista na mangangailangan ng tulong na tumawag sa DOT Calabarzon Regional Office o kaya mag-email sa kanila sa dot4a@tourism.gov.ph.



-- May ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

