Bibigyan ng pamahalaan ng ayudang fuel cards ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan at transport network vehicle service (TNVS) dahil sa serye ng pagtaas sa presyo ng petrolyo.

Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), kasama sa mga mabibigyan ng ayuda sa Marso ang mga driver ng tricyle, jeepney, bus, taxi, TNVS vehicle, at mga delivery rider.

Nationwide umano ang programa pero kailangan pang i-coordinate sa Department of Trade and Industry at mga local government unit dahil hindi lahat ng mga driver sa listahan ay nasa ilalim ng LTFRB.

Nasa P6,500 ang matatanggap kada unit at tinatayang nasa 377,433 ang kabuuang bilang ng mga benepisyaryo, ani LTFRB Executive Director Tina Cassion.

Pero para sa jeepney driver groups, dapat ibigay muna ang hirit nilang ibalik sa P10 ang minimum na pasahe sa mga jeep para makaagapay sa mga tsuper.

Ayin kay Passion, hindi isinasara ng LTFRB ang pinto para sa fare increase pero "kailangan lang talagang balansehin ang lahat."

Nangalampag naman ang grupong Bayan Muna sa LTFRB kung naibigay na ang lahat ng naunang fuel subsidy sa jeepney drivers at kung sapat na ito.

Ayon naman sa Department of Energy, posibleng Mayo o Hunyo pa maging stable ang presyo ng langis.

Kapag sumiklab naman ang giyera sa Ukraine sa gitna ng kakulangan sa supply, lalo pang sisipa ang presyo ng petrolyo.

Ngayong Martes, muling nagpatupad ang mga oil company ng taas-presyo, ang ikapitong sunod na linggong nagkaroon ng oil price hike.

Mula Enero 1, umabot na sa P10.20 ang kabuuang dagdag-presyo sa kada litro ng diesel, P7.95 sa gasolina at P9.10 sa kerosene.

Malapit nang tumungtong sa P80 ang kada litro ng gasolina habang lagpas P60 naman ang pinakamahal na diesel.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News