Ilang pork, chicken vendor nagbukas na ng puwesto

Tindahan ng baboy sa Paco Market sa Maynila nitong Pebrero 9, 2021. April Rafales, ABS-CBN News

Nagbenta na ulit ang ilang tindero ng baboy ngayong Martes matapos magsagawa ng pork holiday pero class B o mas mababang klase ng baboy ang itinitinda nila para makasunod sa price ceiling na ipinataw ng baboy.

Sa Maynila, sumunod sa price ceiling ang ilang nagtitinda sa Quinta Market pero imbes na primera na karne, segunda muna ang ibinebenta.

"Class 2 tawag nila, bukod sa maliit na klase ng baboy, mataba pa siya," anang tindero na si Jason Santos.

Sa Pritil Market, ibang produkto din muna ang ibinenta ng ilang tindero gaya ng longganisa, baka, o ibang maaaring gawin sa class 2 na karne.

Watch more in iWantTFC

Sa Commmonwealth Market sa Quezon City, mas marami nang stalls ng baboy at manok ang bukas nitong Martes kompara noong Lunes.

Sa pag-iikot sa nasabing palengke, natuwa si Agriculture Secretary William Dar na nakasunod sa price ceiling ang mga nagtitinda.

Naniniwala si Dar na sa tulong ng mga supply ng baboy mula General Santos City, South Cotabato, Iloilo at Batangas ay mapupunan ang pangangailangan sa mga pamilihan sa Metro Manila.

Ayon sa ilang tindera, kahit hirap, pinilit nilang sumunod sa price cap sa takot na mahuli o magbayad ng multa.

"Ang laki ng lugi namin araw-araw sa presyo ng baboy kasi ang taas ng bigay sa amin tapos ibebenta namin nang mababa," kuwento ng tinderang si Rose.

Pero sa Mega Q Mart, tahimik pa rin ang meat section nitong Martes dahil pinili ng mga nagtitinda na magpatuloy sa meat holiday.

Nagsagawa ng meat holiday simula noong Lunes ang mga nagtitinda ng karneng baboy at manok sa Metro Manila bilang pag-alma sa ipinataw na price ceiling ng gobyerno sa kanilang mga produkto, na anila'y ikalulugi nila.

Nasa P270 ang price cap sa kada kilo ng kasim at pigi, P300 sa kada kilo ng liempo, at P160 sa kada kilo ng manok na epektibo nang 2 buwan sa Metro Manila.

Samantala, inanunsiyo rin ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang P235 kada kilo na suggested retail price (SRP) sa mga wholesaler at trader ng baboy.

Sa kasalukuyan kasi, P250 kada kilo pataas ang bigay ng mga wholesaler at trader sa mga retailer o tindero kaya hirap ang mga ito na sumunod sa price ceiling.

Pero ayon sa Manila Meat Dealers Association, mas lalong mahihirapan ang mga trader sa Metro Manila na makakuha ng baboy kung babaratin din nila ang mga supplier para makasunod sa bagong SRP.

"Magbe-base pa rin kami sa kung ano ang makuha namin sa mga hograiser," ani Manila Meat Dealers Association President Ricardo Chan.

"Wala ka namang makukuha sa malalaking farm na ganyang presyo... Kalaban pa namin 'yung mga karatig-provinces na hindi naman kasama sa ceiling price," ani Chan.

Samantala, inihayag ni Agriculture Secretary Dar na hindi siya tatalima sa mga panawagang magbitiw siya sa puwesto.

"That’s not fair, we are having a mix of interventions [that] could handle this concern on food prices," ani Dar.

Kampante rin si Dar na mas maraming puwesto ng baboy at manok ang magbubukas na sa mga susunod na araw kasunod ng pagdating ng mga supply galing Visayas at Mindanao.