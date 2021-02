Pork holiday itinuloy ng meat vendors sa pagsisimula ng price cap

Sarado ang karamihan ng mga tindahan ng karneng baboy at manok sa Commonwealth Market, Quezon City nitong Pebrero 8, 2021, kasabay ng unang araw ng pagpapatupad ng price cap sa mga naturang food item sa Metro Manila. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Hindi nagbukas ng kanilang mga puwesto ang ilang nagtitinda ng karneng baboy at manok sa Metro Manila ngayong Lunes bilang pag-alma sa ipinataw ng price ceiling ng gobyerno sa kanilang mga produkto, na maaari anila nilang ikalugi.

Ngayong Lunes na rin kasi nagsimula ang pagpapatupad ng Executive Order No. 124, na nagtatakda ng price cap na P270 sa kada kilo ng kasim at pigue, P300 sa kada kilo ng liempo, at P160 sa kada kilo ng manok sa Metro Manila sa loob nang 60 araw.

Sa Commonwealth Market sa Quezon City, imbes na tumambad ang mga suplay ng baboy at manok, puro bakanteng puwesto ang sumalubong sa ilang mamimili.

Ayon sa mga nagtitinda, hindi nila kaya ang price ceiling kaya minabuti na lang nilang huwag magtinda hangga't walang murang supply.

May ilan namang nagbukas ng kanilang mga puwesto dahil nanghihinayang umano sila sa tirang supply ng karne.

Ibebenta na lang daw nila ang natitirang supply kahit palugi.

Halos wala ring nagtitinda ng baboy at manok sa mga palengke sa Maynila.

Sa Trabajo Market, sarado ang mga stall at wala ring dumating na delivery ng mga baboy ngayong Lunes.

Pareho rin ang situwasyon sa Quinta Market.

Umaaray naman ang mga nagtitinda sa Quinta Market, lalo't kailangan pa nilang magbayad ng renta kahit sarado sila.

Hindi umano alam ng mga nagtitinda kung makabebenta pa ulit sila sa mga susunod na araw.

Humiling naman sila ng tulong mula sa gobyerno, lalo't mga pamilya naman nila ngayon ang mawawalan ng pagkain.

Sa panayam ng Teleradyo ngayong Lunes, tiniyak ni Agriculture Secretary William Dar na pansamantala lang ang price cap.

Nakalatag na ang mga programa ng Department of Agriculture para mapababa ang presyo ng baboy, tulad ng repopulation ng hog industries sa mga lugar na walang naitalang African swine fever (ASF), ani Dar.

Mayroon din umanong ayudang transportasyon ng mga baboy mula Visayas at Mindanao.

Nauna nang sinabi ng grupong Pork Producers Federation of the Philippines Inc. na maaaring lumala pa ang problema sa supply at presyo ng karne kung price ceiling lang ang sagot ng gobyerno at hindi nito tutugunan ang problema sa ASF.

Sa ASF, na unang naitala sa Pilipinas noong Setyembre 2019, kasi sinisisi ang kakulangan ng supply ng baboy sa merkado.

-- May ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News