Nahaharap ngayon sa matinding laban ng kaniyang buhay ang track and field legend ng Pilipinas at tinaguriang "Fastest Woman in Asia" na si Lydia De Vega dahil sa komplikasyong dulot ng cancer. Hiling ngayon ng pamilya ang tulong at dasal para sa atleta. Nagpa-Patrol, Dyan Castillejo. TV Patrol, Huwebes, 21 Hulyo 2022.