KBYN: Basketball players, 'di nagpadaig sa kapansanan

Dito sa Pilipinas, saan ka man mapunta, tiyak na may basketball court. Nakahiligang laruin nina Marko at Bong ang paboritong sport na ito ng maraming Pilipino. Kahit kinulang ng binti, hindi sila nagpatalo sa mga hamon sa loob ng court at sa totoong buhay. Nagpa-Patrol, Noli de Castro. TV Patrol, Lunes, 29 Enero 2024