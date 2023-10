Watch more on iWantTFC

Lampas 1,000 na ang namatay at halos 4,000 ang sugatan sa halos tatlong araw na matinding bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Walang puknat ang palitan ng air strikes at ground assault ng magkabilang panig. Nagkairingan rin ang ilang tagasuporta ng Hamas, mga Palestino at Israel sa ibang bansa. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Lunes, 9 Oktubre 2023