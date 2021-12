Magandang sahod, benepisyo nagtutulak sa mga nurse na mag-abroad

Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Dapat na agad matutukan at maresolba ng gobyerno kung bakit mas pinipili ng mga nurse na magtrabaho sa ibang bansa kaysa manatili sa Pilipinas.

Ayon kay Melbert Reyes, presidente ng Philippine Nurses Association, malaki ang demand para sa mga Filipino nurses sa buong mundo dahil sa ibinibigay nilang serbisyo.

“Ang ibang bansa talagang naniniwala sa serbisyo ng Filipino nurses. But with the lack of compensation and other problems associated with nursing jobs talaga pong pinipili ng ating nurses to work abroad,” sabi ni Reyes.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Reyes na tuloy-tuloy ang produksiyon ng nursing graduates at tumataas na ngayon ang enrolees na nursing students kaya wala namang dapat problemahin sa deployment o maging sa kakulangan ng mga nurses.

“In a year or two pwede po pero after nun medyo hindi na kasi marami na po tayong nursing students, enrolees sa ating nursing education pero sa taon ngayon hanggang sa susunod na taon medyo talagang mararamdaman natin kakulangan sa ating nursing workforce,” sabi ni Reyes.

Paliwanag din ni Reyes na kahit pa dumarami ang nursing enrollees pero pareho pa rin ang trato at pagpapahalaga sa kanila sa bansa, magiging problema pa rin ang shortage.

“Sapagka't 'yung choice ay nasa nurse kung mananatili dito o maghahanap ng magandang oportunidad sa labas ng bansa natin,” sabi niya.

Nais lamang umano ng maraming nurses na mag abroad para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya.

“Kaya dapat sagutin ng gobyerno 'yung root cause kung bakit hindi natin sila kayang mahikayat na magtrabaho dito sa atin— mga rason tulad ng mababang sweldo, kompensasyon saka 'yung ating mga good working conditions, security of tenure, contractuatlzation— ang daming problema ng mga nurses that should be addressed para po mahikayat natin sila to stay,” sabi ni Reyes.

Marami naman aniyang mga magagandang batas ang bansa na magbebenepisyo ang mga health worker hindi lamang ang mga nurses pero ang nagiging problema lamang ay ang implementasyon ng mga ito.

“We are calling din sana na 'wag nating sayangin 'yung mga nakalagay sa magagandang papel sa pamamagitan ng hindi magandang implementasyon, kulang na mga guidelines,” sabi niya.

- TeleRadyo 14 Disyembre 2021