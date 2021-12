Lalaki binaril sa loob ng computer shop sa Caloocan

Watch more on iWantTFC

Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng isang computer shop sa Barangay 177 sa Caloocan Biyernes ng madaling araw.

Duguan ang loob ng computer shop may Sto Nino de Maligaya Street. Nakahandusay sa loob ang bangkay ng bente dos anyos na lalaki.

Ayon sa paunang ulat ng Caloocan City Police Station, nagcocomputer ang biktima sa shop nang biglang may pumasok na dalawang lalaki at pinagbabaril ang biktima. Tumakas agad ang mga suspek.

Ayon naman sa ama ng biktima, base sa salaysay ng ilang testigo, may tatlong motorsiklo ang pumarada sa harap ng shop at may pumasok sa shop at binaril ang anak niya sa ulo at kilikili.

Hindi alam ng ama kung ano ang posibleng motibo sa krimen lalut wala aniyang kaaway ang anak na mahilig lang mag basketball. Pero sa inisyal report ng pulis, sinabi ng nanay na nasangkot ang anak sa iligal na droga.

Patuloy pa rin ang imbestigasyon at follow up operation ng Sub-Station 10 ng Caloocan Police.

ABS-CBN TeleRadyo, December 10, 2021