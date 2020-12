Yero para sa mga nasirang bahay, target ipamahagi ng Catanduanes

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Nakatakdang magpamigay ang lalawigan ng Catanduanes ng mga materyales sa pagpapakumpuni sa mga bahay na nasira ng bagyo.

“Baka in two weeks time dumating na yung yerong binili nating worth P18 million,” pahayag ni Catanduanes Gov. Joseph Cua.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Cua agad nilang ipapamahagi ang mga yero na kailangan ng mga binagyong residente kung saan ang bilang ng totally damaged houses ay nasa 14,000.

“Baka 10 bawat bahay, depende po sa kalagayan. Di naman lahat kayang bigyan pero 'yung iba naman may nagbigayan na rin siguro magre-reassess tayo,” sabi niya.

