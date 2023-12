Publiko binalaan kontra '12 scams of Christmas'

Watch more on iWantTFC

Naglabas ng tinatawag na "12 scams of Christmas" ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology. Ito'y para ipaalala sa publiko na mag-ingat sa talamak na online scams habang papalapit ang kapaskuhan. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Miyerkoles, 6 Disyembre 2023