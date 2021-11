Bisikleta ninakaw sa National Bicycle Day

Watch more on iWantTFC

Arestado ang isang lalaki na nagnakaw umano ng bisikleta sa Makati nitong Linggo, araw mismo ng pagdiriwang ng National Bicycle Day.

Ayon sa Southern Police District, nakita ng mga bantay bayan o mga tanod ng barangay ang isang lalaki na may bitbit na bisikleta na may chain pa na naka lock sa bike.

Naglalakad kasi ang lalaki sa kanto ng Hilario at Dayap Streets sa Barangay Palanan at nagtaka ang mga bantay bayan bakit may chain 'yung bisikleta.

Nang tanungin nila ang lalaki, wala itong maayos na sagot at kinalaunan may pumunta sa barangay hall at positibong itinuro na ang bike na dala ng lalaki ay 'yung bike na ninakaw mula sa kanya.

Tinawagan agad ng barangay ang mga pulis na umaresto sa suspek na isang 21 anyos na lalaki na miyembro pa umano ng 'Sigue Sigue Sputnik gang'.

Nahaharap ang suspek sa kasong theft. Naibalik naman sa may-ari ang bike na nagkakahalaga ng P5,000.

ABS-CBN News, November 29, 2021