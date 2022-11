Ilang nagtitinda ng imported pampano, pink salmon may hiling sa gobyerno

Watch more on iWantTFC

Sa pag-iikot natin dito sa Muñoz Market sa Quezon City, may mangilan ngilan pa rin na nagtitinda ng imported na isda gaya ng pampano at pink salmon ilang araw bago opisyal na ipagbawal ang pagbebenta nito sa mga grocery at mga palengke.

Ayon sa mga tindero ng isda dito, kumpara sa malalaki at pribadong pamilihan, di hamak na mas mura ang bentahan nila ng pampano at salmon. Abot-kaya at pasok ito sa bulsa ng mga Pilipino.

Dagdag pa nila, ngayong holiday season lang din sila sana makakabawi.

Hiling nila na kung maaari ay patapusin muna ang taon bago tuluyan itong ipagbawal.

Hanggang December 4 na lang papayagang magbenta ng mga nabanggit na isda at pagkatapos nito’y mangungumpiska na ang BFAR.

Ayon sa ahensya, paraan nila ito para tulungan ang mga lokal na mangingisda at para tangkilikin ng publiko ang mga isdang nahuhuli sa bansa.