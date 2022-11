Watch more on iWantTFC

Nababahala ang isang dating military intelligence official na posibleng maipit ang Pilipinas sa alitan ng Amerika at China kapag itinuloy ang pagtatayo ng mga panibagong pasilidad ng US military sa bansa. Tiniyak naman ng mga opisyal ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na gagamitin at mapapakinabangan ang mga ito sa joint military exercises at pagsasanay ng mga tropang Pilipino. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Linggo, 27 Nobyembre 2022