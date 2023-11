Watch more on iWantTFC

Kinoronahan bilang Miss Universe 2023 si Sheynnis Palacios ng Nicaragua.

Nagwagi siya laban kay Miss Thailand at Miss Australia at marami ang napabilib sa kanyang sagot sa Q&A.

Samantala, bigo namang makapasok sa Top 5 ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez Dee.

Nakalusot si Michelle sa Top 20, Top 10 at nanalo ng Voice of Change at Carnival Spirit Award. News Patrol, Linggo, Nobyembre 19