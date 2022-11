Mga doktor may paalala sa mga iinom ngayong holiday season

Watch more on iWantTFC

Walang ligtas sa ano mang dami o antas ng pagkonsumo sa alcohol at sigarilyo ang isang indibidwal, ayon sa Department of Science and Technology. Dahil dito, may paalala ang mga eksperto ngayong papalapit muli ang mga handaan, party, at inuman sa holiday season. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Huwebes, 17 Nobyembre 2022.