'Igorot Stone Kingdom' sa Baguio, ipinapasara ng mayor

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Ipinasasara ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Igorot Stone Kingdom, isa sa mga patok na pasyalan ngayon sa nasabing lungsod.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Magalong na walang business permit ang pasyalan at kulang din sa mga dokumento.

Taong 2020 aniya nang ma-monitor na nilalagyan ng rock wall ang establisimyento at 2021 nang magkaroon ito ng artwork structures.

Ani Magalong, binista niya ang Igorot Stone Kingdom nitong Mayo at nakita niyang wala silang business permit, kaya naghain ng Notice of Violation ang Permits and Licensing Division ng lokal na pamahalaan.

Pagdating ng Hunyo, naghain naman ng cease and desist order ang City Building and Architecture Office (CBAO) laban sa nasabing tourist spot.

Ayon sa alkalde, lumabas sa imbestigasyon ng CBAO na walang support system ang mga dome at iba pang istruktura ng Igorot Stone Kingdom.

Landslide-prone din ang lokasyon ng patok na tourist attraction, ayon sa datos ng Asian Development Bank at Mines and Geosciences Bureau.

Ayon kay Magalong, dapat matiyak munang ligtas ito bago muling buksan sa mga turista.

--TeleRadyo, 10 Nobyembre 2022