'Katuwaan lang': Teacher in viral Tiktok video apologizes

Watch more on iWantTFC

MANILA – A teachers' group has welcomed the Department of Education’s move to investigate a viral TikTok video of a teacher "insinuating a potential child abuse action."

Benjo Basas of Teachers’ Dignity Coalition said the teacher involved has already issued an apology for his actions.

“Naglabas na ng apology yung ating teacher po dito at sinabi niyang yon ay katuwaan lang," he said in a TeleRadyo interview.

“Again hindi naman natin pupuwedeng sabihin na yung lahat ng mga bagay basta katuwaan lang ay palalampasin po natin."

“Kaya nga po sabi namin ay kinakailangan naman talaga itong paalalahanan at nang makita po natin kung ano yung intention kasi mahirap naman i-establish ‘no but of course sa child abuse, hindi naman kailangan ng intention ‘no, basta meron pong perceived at yun nga potential abuse na pwedeng makita ang otoridad or yung offended party if ever ay, child abuse would exist."

Education Secretary Leonor Magtolis Briones earlier said she wants appropriate sanctions to be imposed on the teacher.

Basas commended the school of the allegedly erring teacher for launching an investigation into the video.

“Nagpapasalamat din tayo na hindi naman ito pinalampas din ng kanyang school at nagkaroon ng investigation, na yung discipline committee ng eskwelahan ay tinipon at yun nga, nagkaroon ng tinatawag po natin po ano na recommendation para sa pwedeng gawin ng ating teacher.”

He said that he is saddened, however, at how the teacher’s name has seemed to have been dragged through the mud.

“Again hindi po namin sinasabi na walang kasalanan yung teacher. Ang sabi nga namin baka merong kasalanan eh. Pero to establish yung kasalanan po na ito, kailangan pong imbestigahan. At yung imbestigasyon po ang magsasabi kung yung teacher ba talaga ay masamang tao, yung teacher ba talaga ay meorng bad character, merong bad reputataion, may mga dati nang mga kaso, kung wala naman po ibig sabihin eh malinis naman yung teacher.”

“But hindi pa rin siya absuwelto doon kasi sa child abuse naman po, sexual harassment or whatever, ang nakalagay naman po sa batas kahit once mo lang ginawa yan, wala kang istorya ng mga gayan ay pwede naman po basta na-establish. Kaya sinasabi po namin wala pong problema kung yung teacher ay imbestigahan pero wag naman po sanang pagpiyestahan,” he said.

“’Wag naman po sanang--eto po yung sinasabi ng magna carta for public school teachers--wala pong publicity na allowed dito sa kaso po ng mga ganto pero hindi po ganoon yung nangyari. Hindi naprotektahan yung kanyang identity, hindi naprotektahan yung kanyang itsura. Eh yung mga holdaper nga po na nahuli na na nag-holdap sa jeep or sa public places tapos pinakita sa media or social media binu-blur nga po natin yung mukha eh,” Basas said.

“Pero hindi ganito yung nangyari sa ating teacher nakabalandar yung mukha niya, yung eskwelahan niya, yung pangalan niya ay nandyan po.”

Education Secretary Leonor Briones has reminded teachers and non-teaching personnel to always subject words and actions to the highest degree of ethical and professional standards.

“As teachers and public servants, we must always champion a safe and nurturing learning environment for children, where physical, verbal, sexual and other forms of abuse and discrimination are renounced,” she said.

--TeleRadyo, 8 November 2021