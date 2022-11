Watch more on iWantTFC

Pinapayuhan ng Department of Health ang mga magulang na magtungo sa mga health center para mabakunahan ang mga sanggol at batang anak kontra sa iba-ibang sakit. Ito'y lalo't lumalabas sa report ng United Nations International Children's Emergency Fund na ang Pilipinas ang isa sa may pinakamababang bilang ng mga batang nababakunahan. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Lunes, 7 Nobyembre 2022