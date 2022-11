Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nilamon ng apoy ang isang garment factory sa bayan ng Kawit, Cavite nitong Huwebes ng gabi.

Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), nagsimula ang sunog mag-aalas-11 ng gabi at dahil karamihan sa nakaimbak dito ay mga tela at damit, mabilis na kumalat ang apoy.

Kuwento ng ilang empleyado, nagising sila at nakita ang makapal na usok galing sa naturang warehouse sa Brgy. Magdalo Potol. Wala na silang naisalbang gamit dahil malaki na agad ang apoy.

Agad itinaas ang ikalawang alarma at mahigit 50 truck ng bumbero ang rumesponde.

Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang halaga ng napinsala nito.

Dakong 1:30 a.m. ng makontrol ang sunog at tuluyang naapula bago mag umaga.—Ulat ni Karen De Guzman, ABS-CBN News