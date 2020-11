Ilang mga tsuper, namamalimos sa Balintawak Cloverleaf

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Bagamat nagbukas na ng mga bagong ruta ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) para sa biyahe ng mga pampasaherong jeepney, marami pa ring mga tsuper ang namamalimos sa ilang pangunahing kalsada dito sa Quezon City.

Inikutan ng Radyo Patrol ang EDSA Cloverleaf-Balintawak at hindi alintana ng mga tsuper ang mga mabibilis at malalaking sasakyan sa rotunda at namamalimos.

Ayon kay Alberto, dati siyang OFW sa Saudi Arabia, nagaapply siya ng ibang trabaho naman sa South Africa pero hindi ito natuloy. Dahil naubos ang kaunting pera sa pagpapatayo ng maliit na bahay sa Leyte, nakipagsapalaran muna siya sa Maynila at namasukan bilang jeepney driver.

Nakapuwesto sila ngayon sa southbound ng Balintawak habang ang northbound lane naman ay sinasakop ng mga street dweller na nagtayo na ng kaniya-kaniyang trapal sa lugar.

- TeleRadyo, 4 Nobyembre 2020